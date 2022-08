Stuttgarter Kulinarik-Tour für Foodies

Ihr seid richtige Foodies und liebt es eine Stadt kulinarisch zu erkunden?

Dann nichts wie los und mitkommen zu unserem kulinarischen Abendrundgang. In einer Kleingruppe erkundet ihr 3 Stuttgarter Gastros. Bei der Vorspeise wählt und zapft ihr den Wein als Aperitif in einer coolen Bar selbst, die Hauptspeise bringt euch die landestypische schwäbische Küche näher und zur Krönung des Abends verführen wir euch mit einem süßen Dessert! Zwischendurch führt euch euer Guide durch Teile des Stuttgarter Südens und Westens, u.a. geht’s hoch zur Karlshöhe, von wo aus ihr einen der Stuttgarter Panoramaausblicke genießen könnt. Hört sich doch nach einer guten Art an Stuttgart zu erkunden, oder?