Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Vorspiel zu Egmont
Florian Herkenrath, Dirigent
Carl Czerny (1791-1857)
Konzert C-Dur für Klavier zu vier Händen
Allegro con brio
Adagio espressivo
Rondo alla Polacca
Kotone und Kanon Yokoyama, Klavier (Klasse Prof. Hans-Peter Stenzl, Konzertexamen)
Sungwook Kim, Dirigent
* Pause *
Johannes Brahms (1833-97)
Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68
Un poco sostenuto – Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio – Più andante – Allegro non troppo, ma con brio
Manuel Töws (Sätze 1 + 2), Dayner Tafur Diaz (Sätze 3 + 4) – Dirigenten (MA-Abschlüsse)
Stuttgarter Philharmoniker
Studierende der Dirigierklasse Prof. Rasmus Baumann
Prof. Rasmus Baumann, Gesamtleitung