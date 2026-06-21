Stuttgarter Phil­har­mo­ni­ker & Di­ri­gier­klas­se Prof. Rasmus Baumann

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Urbanstraße 20, 70182 Stuttgart

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Vorspiel zu Egmont

Florian Herkenrath, Dirigent

Carl Czerny (1791-1857)

Konzert C-Dur für Klavier zu vier Händen 

Allegro con brio

Adagio espressivo

Rondo alla Polacca

Kotone und Kanon Yokoyama, Klavier (Klasse Prof. Hans-Peter Stenzl, Konzertexamen)

Sungwook Kim, Dirigent

* Pause *

Johannes Brahms (1833-97)

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68

Un poco sostenuto – Allegro 

Andante sostenuto 

Un poco allegretto e grazioso

Adagio – Più andante – Allegro non troppo, ma con brio 

Manuel Töws (Sätze 1 + 2), Dayner Tafur Diaz (Sätze 3 + 4) – Dirigenten (MA-Abschlüsse)

Stuttgarter Philharmoniker

Studierende der Dirigierklasse Prof. Rasmus Baumann

Prof. Rasmus Baumann, Gesamtleitung

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Konzerte & Live-Musik
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