In diesem Konzert steht packende Orchestermusik pur auf dem Programm. Das Violinkonzert in D-Dur Op. 77 von Johannes Brahms ist sein einziges Violinkonzert und wird aufgrund der technischen Anforderungen an den Solisten mit dem Gebrauch von Doppelgriffen, gebrochenen Akkorden, sehr schnellen Skalierungspassagen und rhythmischen Variationen für eines der wichtigsten Werke im Repertoire eines Geigers gehalten. Der israelische Geiger, Bratschist und Dirigent Shlomo Mintz, der bereits als Elfjähriger mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Metha debütierte, um sich dann weltweit sowohl als Solist als auch als Dirigent zu profilieren, wird dies eindrucksvoll zusammen mit den Stuttgarter Philharmonikern unter Beweis stellen.

Unter der Leitung von Dan Ettinger, einer der international gefragtesten Dirigenten seiner Generation, Chefdirigent der Stuttgarter Philharmoniker und Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Stuttgart, reiht sich mit „Also sprach Zarathustra“,eine sinfonische Tondichtung frei nach Friedrich Nietzsche, ein weiterer Höhepunkt in das Konzertprogramm ein.