Stuttgarter Philharmoniker: Die Große Reihe – Staunen l DIE UNBEANTWORTETE FRAGE

Der Amerikaner Charles Ives war im Hauptberuf Versicherungskaufmann. Vielleicht bewegte ihn auch deshalb „The unanswered Question“, die ewig „unbeantwortete Frage“ nach dem Sein. In seinem Stück von 1906 wird sie von der Solotrompete gestellt, während die immer hektischer werdenden Flöten nach der verborgenen Antwort jagen und die Streicher „die Schweigsamkeit der Druiden, die nichts wissen, sehen und hören“ repräsentieren …

Der georgische Komponist Giya Kantcheli verbindet auf einzigartige Weise traditionelle georgische Gesänge mit modernen Klängen, die, bei aller Trauer und allem Schmerz, der ihnen innewohnt, tröstlich und sanft wirken. Johannes Brahms schrieb seine letzte Sinfonie 1884/85 in den Sommerferien in der Steiermark und äußerte darüber mit der ihm eigenen Selbstironie: „Im Allgemeinen sind ja leider die Stücke von mir angenehmer als ich, und findet man weniger daran zu korrigieren?!“ Heute ist sie eine der meistgespielten Sinfonien des Repertoires, vielleicht auch, weil sie sich auf ihre Weise kompromisslos mit den „letzten Fragen“ beschäftigt – auch wenn ein Wiener Zeitgenosse den Anfang der Musik mit den Worten „Es fiel / ihm wie- /der mal / nichts ein /“ unterlegte!

IVES

The unanswered question

KANCHELI

Styx für Violine, Chor und Orchester

BRAHMS

Sinfonie Nr. 4

Stuttgarter Philharmoniker

Gidon Kremer Violine

figure humaine Kammerchor

Dirigent Andrey Boreyko