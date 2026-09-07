Stuttgarter Philharmoniker: Die große Reihe #2 - Tempo, Tempo!

J. STRAUSS Ouvertüre zu „Die Fledermaus“
MOZART Sinfonie g-Moll KV 550
BEETHOVEN Violinkonzert D-Dur
Alexandra Conunova Violine
Dirigent Andrey Boreyko
Info
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
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J. STRAUSS Ouvertüre zu „Die Fledermaus“
MOZART Sinfonie g-Moll KV 550
BEETHOVEN Violinkonzert D-Dur
Alexandra Conunova Violine
Dirigent Andrey Boreyko
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