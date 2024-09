Stuttgarter Philharmoniker in St. Michael

Die Stuttgarter Philharmoniker – das Orchester der Landeshauptstadt Stuttgart – feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum und konzertieren im Rahmen unseres 2. Abonnementkonzertes in der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall.

Neben zwei fesselnden Werken W. A. Mozarts, der Ouvertüre zur Oper „Don Giovanni“ und der Sinfonie g-Moll, steht im Mittelpunkt des diesjährigen Programmes das Cellokonzert von Antonín Dvořák, welches im Winter 1894/95 in den USA entstand, als Dvořák Leiter des New Yorker Konservatoriums war.

Als Solist des eindrucksvollen und sehr beliebten Konzertes wird der mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnete junge 21jährige italienische Cellist Ettore Pagano zu hören sein. Ein weitere Italiener wird am Dirigierpult zu erleben sein: Pier Carlo Orizio. Er ist künstlerischer Leiter des Musikfestivals von Brescia und Bergamo und arbeitete bisher schon mit über 80 Orchestern in aller Welt und einer Vielzahl herausragender Solistinnen und Solisten.

Wolfgang Amadeus Mozart Ouvertüre zur Oper „Don Giovanni“

Antonín Dvořák Konzert für Violoncello und Orchester h-Moll op. 104

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie g-Moll KV 550

Ettore Pagano - Cello

Pier Carlo Orizio - Dirigent