Stuttgarter Philharmoniker: Klassik Highlights #1

Ravel Le tombeau de Couperin
Mozart Klavierkonzert C-Dur KV 415 MOZART-VIRTUOSINNEN
Sibelius Sinfonie Nr. 5
Magdalene Ho Klavier
Dirigentin Ruth Reinhard
Info
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Ravel Le tombeau de Couperin
Mozart Klavierkonzert C-Dur KV 415 MOZART-VIRTUOSINNEN
Sibelius Sinfonie Nr. 5
Magdalene Ho Klavier
Dirigentin Ruth Reinhard
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