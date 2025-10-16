Stuttgarter Philharmoniker - Märchenhafte Zauberei

In Goethes Ballade Der Zauberlehrling ist Zaubern ein Ausbildungsberuf, bei dem fahrlässiges Verhalten unerfahrener Lehrlinge zu Schäden führen kann.

Im Gegensatz dazu beherrscht der märchenhafte russische Feuervogel diese Kunst von Natur aus. Den mächtigen und bösen Zauberer Koschtschej überwindet er allein durch Tanz und Gesang. Und auch ein scheinbar schlichtes Musikinstrument wie die Zauberflöte kann ihren Besitzer vor allerlei Gefahren schützen.

Mozarts bekannte Opernouvertüre entführt in eine magische Märchenwelt. Paul Dukas erweckt Goethes Ballade mit kühnen Orchestermelodien zum Leben. Igor Strawinskys Feuervogel-Musik, im Konzert als Suite gespielt, bringt die Balletthandlung in leuchtenden Klangfarben auf die Bühne. Und auch das Saxophonkonzert Stravaganza von Karl Jenkins verzaubert mit musikalischen Bildern von Karnevalsumzügen, Träumen und Reisen zu Land und in der Luft.

Christian Segmehl ist klassischer Saxophonist und ständiger Gast bei renommierten Orchestern im In- und Ausland. 2010 wurde er mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet.