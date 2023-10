Stuttgarter Philharmoniker & Victoria Karkacheva

Solistin: Victoria Karkacheva | Mezzosopranistin

Leitung: Dan Ettinger

in Kooperation mit Opera for Peace

Foto Victoria Karkacheva © Peter Kolchin

Stuttgarter Philharmoniker (c) Thomas Niedermüller

Die Stuttgarter Philharmoniker konzertieren mit der Mezzosopranistin Victoria Karkacheva im Bürgerzentrum Waiblingen. Karkacheva wird neben den „Wesendonck“-Liedern von Richard Wagner auch Arien aus „Werther“ von Massenet, aus „Cosí fan tutte“ von Mozart und aus „Samson et Dalila“ von Saint-Saëns zu Gehör bringen. Das Orchester spielt zudem Stücke von Wagner und Bizet.

Die 2022 begonnene Reihe mit jungen Vokalsolist:innen in Kooperation mit Opera for Peace (OfP) und den Stuttgarter Philharmonikern wird fortgesetzt mit der Mezzosopranistin Victoria Karkacheva: Emerging Artist von OfP, Absolventin des Young Artist Programme am Bolschoi Theater sowie der Verbier Festival Academy, gastierte sie u.a. bei den Berliner Philharmonikern und der Bayerischen Staatsoper. 2021 gewann sie sowohl den 1. Preis als auch den Birgit-Nilsson-Preis des von Plácido Domingo gegründeten Wettbewerbs Operalia. Sie wird mit Wagners Wesendonck-Liedern zu hören sein sowie mit Arien von Massenet, Saint-Saëns u.a.

Die Stuttgarter Philharmoniker, gegründet 1924, geben neben Konzerten in ihrer Heimatstadt Gastspiele im In- und Ausland. Seit 2013 sind sie Orchester der Opernfestspiele Heidenheim und erhielten für ihre Aufnahmen u.a. den Prix Rachmaninoff 2006.

Dan Ettinger ist Chefdirigent des Orchesters und Generalmusikdirektor der Stadt Stuttgart; zudem Conductor laureate des Tokyo Philharmonic Orchestra, Chefdirigent des Israel Symphony Orchestra, Music Director der Israeli Opera Tel Aviv sowie Direttore Musicale am Teatro di San Carlo in Neapel.

OfP ist ein weltweites Netzwerk für Nachwuchsförderung der Oper, das sich im Namen einer inklusiven Zukunft für künstlerische Exzellenz unabhängig der Herkunft einsetzt. OfP kooperiert mit Opern- und Konzerthäusern sowie hochkarätigen Projekten und Festivals. Die Stadt Waiblingen ist seit 2020 fester Partner.