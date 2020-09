Stuttgarter Philharmoniker

Starpianist Nikolai Luganski interpretiert mit den Stuttgarter Philharmonikern Chopins virtuos-funkelndes Klavierkonzert Nr. 1, das die ganze pianistische Begabung des polnischen Komponisten demonstriert. Mit den Haydn-Variationen von Brahms erklingt zudem ein Werk, dass eine neue Gattung in der Musikgeschichte begründete: die Orchestervariationen über einen Wallfahrtschoral an den hl. Antonius schrieb der 40-jährige Brahms während eines Sommeraufenthalts in Tutzing und zeigt in diesen acht Veränderungen die ganze Meisterschaft seines kompositorischen Könnens.

Aufgrund der derzeit gültigen Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg können Sitzplätze momentan nur in reduzierten Blöcken mit den gesetzlich vorgegebenen Personenabständen gebucht werden. Abhängig von der weiteren Entwicklung ist eine Aufstockung des Sitzplatzkontingents möglich. Beachten Sie, dass in diesem Fall die Leerräume zwischen den Plätzen bestuhlt und verkauft werden.