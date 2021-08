Mit Franz Schuberts 5. Sinfonie und Mozarts Klarinettenkonzert eröffnen die Stuttgarter Philharmoniker unter der Leitung ihres Dirigenten Dan Ettinger die erste Saison unseres neu gegründeten Vereins. Ein berührendes Programm zum Neustart!

Dan Ettinger ist einer der international gefragtesten Dirigenten seiner Generation und seit 2015 Chefdirigent des Orchesters und Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Metropolitan Opera New York, die Staatsopern in Wien und München, die Salzburger Festspiele oder auch das Tokyo Philharmonic Orchestra markieren nur einige Stationen seines künstlerischen Weges. Peter Fellhauer ist seit 1981 erster Solo-Klarinettist der Stuttgarter Philharmoniker und darüber hinaus Mitglied verschiedener kammermusikalischer Ensembles. Seine musikalischen Tätigkeiten führten ihn quer durch Europa, in die USA, nach Japan und Südamerika.