Opera for Peace ist ein weltweites Netzwerk für Nachwuchsförderung, das für eine inklusive und kreative Zukunft der Oper arbeitet. Die Organisation pflegt weltweit Kooperationen mit Opern- und Konzerthäusern und beteiligt sich an hochkarätigen Projekten und Festivals. Die Stadt Waiblingen ist seit 2020 fester Kooperationspartner. Dieses Konzert ist der Auftakt einer neuen Konzertreihe, in der sich die Stuttgarter Philharmoniker als dritter Partner einbringen. Arien und Orchesterwerke u.a. von Mozart, Verdi und Tschaikowsky bilden das Programm des Abends.

Zu hören sein wird der Bariton Nikolai Zemlianskikh, ein Emerging Artist von Opera for Peace, der schon bei den Salzburger Festspielen auftrat und in diesem Herbst auch als Wexford Factory Artist bei der irischen Wexford Festival Opera 2022 teilnimmt.

Die Stuttgarter Philharmoniker wurden 1924 gegründet. Neben Konzertreihen in ihrer Heimatstadt geben die Philharmoniker Gastspiele im In- und Ausland. Seit 2013 sind sie Festspielorchester der Opernfestspiele Heidenheim. Zahlreiche Aufnahmen dokumentieren ihre künstlerische Arbeit, wofür sie auch den Prix Rachmaninoff 2006 erhielten.

Olivier Tardy wird den Klangkörper dirigieren. Er stand bereits am Pult vieler renommierter Orchester. Wichtig ist ihm sein Engagement für die Jugendarbeit. Für die CD-Einspielung mit Bläserkonzerten von Henri Tomasi bekam er die Höchstbewertung des Fachmagazins Diapason.

Solist: Nikolai Zemlianskikh | Bariton

Leitung: Olivier Tardy

Foto: Stuttgarter Philharmoniker