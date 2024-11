Erneut sind die Stuttgarter Philharmoniker in Kooperation mit Opera for Peace (OfP) im Bürgerzentrum Waiblingen zu Gast. Diese besondere Konzertreihe ist der Förderung talentierter junger Vokalsolisten gewidmet und verspricht ein musikalisches Erlebnis der Extra-Klasse. Im Mittelpunkt steht der herausragende und in Stuttgart geborene U.S.-amerikanische Bariton Justin Austin, der mit seiner beeindruckenden Stimme u.a. Arien von Rossini, Ravel und Bernstein präsentieren wird.

Die 2022 begonnene Reihe mit jungen Stimmen in Kooperation mit Opera for Peace (OfP) und den Stuttgarter Philharmonikern wird fortgesetzt mit Justin Austin: Der in Stuttgart geborene und mehrfach ausgezeichneten Bariton Austin ist Emerging Artist von OfP und Absolvent der Choir Academy of Harlem, der Heidelberger Lied Akademie und der Manhattan School of Music. Die New York Times bescheinigt ihm eine mächtige lyrische Stimme und Kritiker loben ihn als stimmlich beeindruckend, verbal elegant. Er wird u.a. mit Arien von Rossini, Ravel und Bernstein zu hören sein.

Die Stuttgarter Philharmoniker, gegründet 1924, geben neben Konzerten in ihrer Heimatstadt Gastspiele im In- und Ausland. Seit 2013 sind sie Orchester der Opernfestspiele Heidenheim und erhielten für ihre Aufnahmen u.a. den Prix Rachmaninoff 2006.

Christoph Gedschold, Musikdirektor der Oper Leipzig, arbeitete bereits bei Claudio Abbado, Pierre Boulez und den Bregenzer Festspielen. Er leitete als Gast das Copenhagen Philharmonic Orchestra sowie u. a. die Staatskapelle Dresden, die Hamburger Philharmoniker, das Orchestre symphonique de Montréal oder die New Japan Philharmonic.