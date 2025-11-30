Die Stuttgarter Philharmoniker, gegründet 1924, geben neben Konzerten in

ihrer Heimatstadt Gastspiele im In- und Ausland.

Seit 2013 sind sie Orchester

der Opernfestspiele Heidenheim und erhielten für ihre Aufnahmen u.a. den Prix Rachmaninoff 2006.

Frank Beermann wird vom Magazin Crescendo als einer der besten Wagner Dirigenten unserer Zeit gehandelt. Seine Einspielungen erhielten 2009 und 2015 den Echo Klassik. Von 2007 bis 2016 war er GMD der Theater Chemnitz und Chefdirigent der dortigen Philharmonie. Weitere Engagements führten ihn durch ganz Europa.

Solistin: Axelle Saint-Cirel | Mezzosopran