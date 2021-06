Stuttgarter Plattform für selbstorganisiertes gemeinschaftliches Wohnen

Es gibt heute verschiedene Wohnformen und Möglichkeiten, wie wir unsere Zukunft in Bezug auf das Wohnen gestalten können . An diesem Abend erhalten Sie grundsätzliche Informationen zum Thema Wohnprojekte . Welche Modelle gibt es? Welche Finanzierungsmöglichkeiten? Was muss alles beachtet werden?

Referentinnen: Ina Friedmann, Sozialplanerin, Landeshauptstadt Stuttgart und Ursula Werner, Studienleiterin

Informations- und Kontaktbörse

Informationen zum gemeinschaftlichen Wohnen in Stuttgart . Wohnprojekte stellen sich vor, Interessierte lernen sich kennen .

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Flyer, der Anfang April erscheint, und der aktuellen Presse