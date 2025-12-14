Stuttgarter Salonkie

Das alljährliche Neujahrskonzert findet am Sa., 24. Januar 2026, um 19 Uhr mit den „STURTTGARTER SALONIKE“ in der Mehrzweckhalle in Blaufelden statt.

Im Neujahrskonzert bringen die „STUTTGARTER SALONIKER“ hautnah großartige Wiener Walzer, Operetten- und Opernphantasien zu Gehör, geschickt garniert mit kleinen Schmankerln. Das Ensemble besteht aus Profimusikern, die in unterschiedlichen Formationen für klassische Salonmusik, für Tanzmusik und mit den Spezialbesetzungen für Tango, Jazz und Latin auftreten und die ähnlich fühlen und denken wie ihr Kapellmeister, der als Factotum am Klavier mitspielt, moderiert und gelegentlich von dort aus auch dirigiert. So verspricht dieses Konzert ein besonderes Erlebnis zu werden und ist ein schwungvoll-heiterer Auftakt ins „Neue Jahr“!