Stuttgarter Tweed Run 2019

Linda Kyei Swing Combo

Der 8. Stuttgarter Tweed Run führt lokale Unternehmen und Radler, Freizeit- und Alltagsportler zusammen – mit einer Prise eleganter Nostalgie, angelehnt an das Londoner Original – um Mittel für verschiedene gemeinnützige Einrichtungen im Stuttgarter Raum aufzubringen.

Der Stuttgart Tweed Run fördert Gesellschaftlichkeit und lokale Beziehungen bei einer gesunden und genussreichen Zeit in und um unserer Stadt. Jeder, der Lust hat, ist eingeladen, an diesem Frühlingstag mit den anderen Teilnehmern und den Organisatoren des Tweed Runs loszufahren. Ob "old-school" gekleidet oder nicht... mitmachen zählt! Veranstalter ist der "Stuttgart Charity Society e.V.".

Als besonderes "Schmankerl" präsentieren die Veranstalter die Linda Kyei Swing Combo! Sängerin und Violinistin Linda Kyei führt das Publikum mit ihrer Swing Combo durch einen genussvollen Abend – angereichert mit Charleston, Cocktails, Gin und dem charmanten Jazz-Sound der frühen Jahre.

Mit dabei Andrew Andrews von „The Hot Jazz Rewinders“ an den Drums und der preisgekrönte Sascha Kommer am Klavier (u.a. ausgezeichnet mit dem Fürst von Hohenzollern Jazz-Nachwuchspreis). Der wunderbare Sir Holley am Kontrabass und Andy Shepherd an der Gitarre komplettieren die Rhythm-Section. Als Gastsolist steht an diesem Abend wieder der großartige Herr Netz am Saxophon und an der Klarinette auf der Bühne.

Besetzung: Linda Kyei (voc, vl); Carsten Netz (sax, kl); Andy Shepherd (git, voc); Sascha Kommer (p, voc); Sir Holley (b); Andrew Andrews (dr, voc)