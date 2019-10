Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2019

× Erweitern in.Stuttgart / Fotograf Stuttgarter Weihnachtsmarkt

300 weihnachtlich glitzernde und liebevoll geschmückte Stände, Tannenbäume mit funkelndem Lichterschmuck, der Duft von Punsch und frischem Gebäck – das alles macht den Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu einem der schönsten und größten in Europa.

Mitten im Zentrum gelegen, erstreckt sich der prächtige Markt vom Neuen Schloss und Königsbau über den Karls- und Schillerplatz mit dem Alten Schloss und der Stiftskirche bis zum Rathaus am Marktplatz.

Das große Kinder- und Märchenland mit vielen Mitmach-Aktionen, die tollen allabendlichen Konzert sowie der riesige Adventskalender am Rathaus – neben weihnachtliche Waren aller Art hat der Stuttgarter Weihnachtsmarkt so Einiges zu bieten. Rund vier Millionen Besucher aus dem In- und Ausland genießen jedes Jahr die festliche Stimmung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Die Eröffnungsfeier im Innenhof des Alten Schlosses sowie das anschließende Weihnachtsbaumerleuchten vor dem Königsbau gehören zu den stimmungsvollen Höhepunkten.