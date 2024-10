Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2024

Überall funkelt der weihnachtliche Lichterschmuck, es duftet nach Zimt, Bratwurst und Glühwein und weihnachtliche Musik erklingt auf allen Plätzen. Die festlich illuminierte Innenstadt - mittelalterlich geprägt vom Alten Schloss, den Türmen der Stiftskirche und der grandiosen barocken Anlage des Neuen Schlosses - bildet die traumhafte Kulisse des Stuttgarter Weihnachtsmarktes.

Einzigartig sind die rund 300 herrlich dekorierten Stände. Ob Nikolaus mit Rauschebart, Engelsfiguren oder prächtige Winterlandschaften - in Stuttgart begeistern besonders die Buden mit ihren liebevoll geschmückten Holzdächern. Mit seiner mehr als 300-jährigen Tradition und dem einzigartigen Angebot an weihnachtlichen Waren gehört der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu den prächtigsten in ganz Europa.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat auch abseits des Trubels so Einiges zu bieten: Ein großes Kinder- und Märchenland sowie tolle abendliche Konzerte legen einen Weihnachtszauber über die City. Die Eröffnungsfeier im Innenhof des Alten Schlosses gehört zu den stimmungsvollen Höhepunkten.