Stuttgarter Weindorf

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Stuttgart Marktplatz 1, 70173 Stuttgart

In Stuttgart reichen die Weinberge bis ins Stadtzentrum. Und so ist Stuttgart unter anderem auch die einzige Großstadt Deutschlands mit einem eigenen städtischen Weingut. Vor allem geht hier aber eins: Wein genießen. Stuttgart feiert seine Köstlichkeiten mit einem eigenen Fest, dem Stuttgarter Weindorf.

In den stimmungsvoll dekorierten Lauben werden hervorragende baden-württembergische Weine ausgeschenkt. Ob Trollinger, Spätburgunder oder Riesling – die Auswahl fällt bei über 500 Weinen schwer. Rund 30 Wirtinnen und Wirte verteilen sich auf dem Markt- und Schillerplatz und der Kirchstraße dazwischen. Ob Weingut, Restaurant oder Weinbar – es sind Weinexperten, die Sie erwarten. Das Beste aus Küche und Keller kommt auf den Tisch: Neben regionalen Tropfen servieren die Wirtinnen und Wirte auch schwäbische Spezialitäten wie Kässpätzle, Maultaschen, Schupfnudeln mit Sauerkraut und vieles mehr. Auch einige Jungwinzer der Region Stuttgart sind wieder mit dabei – eine gute Möglichkeit für die Besucher, sich durch die kreative, junge Weinszene zu probieren.

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Stuttgart Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
Stadt & Weinfeste
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