In Stuttgart reichen die Weinberge bis ins Stadtzentrum. Und so ist Stuttgart unter anderem auch die einzige Großstadt Deutschlands mit einem eigenen städtischen Weingut. Vor allem geht hier aber eins: Wein genießen. Stuttgart feiert seine Köstlichkeiten mit einem eigenen Fest, dem Stuttgarter Weindorf.

In den stimmungsvoll dekorierten Lauben werden hervorragende baden-württembergische Weine ausgeschenkt. Ob Trollinger, Spätburgunder oder Riesling – die Auswahl fällt bei über 500 Weinen schwer. Rund 30 Wirtinnen und Wirte verteilen sich auf dem Markt- und Schillerplatz und der Kirchstraße dazwischen. Ob Weingut, Restaurant oder Weinbar – es sind Weinexperten, die Sie erwarten. Das Beste aus Küche und Keller kommt auf den Tisch: Neben regionalen Tropfen servieren die Wirtinnen und Wirte auch schwäbische Spezialitäten wie Kässpätzle, Maultaschen, Schupfnudeln mit Sauerkraut und vieles mehr. Auch einige Jungwinzer der Region Stuttgart sind wieder mit dabei – eine gute Möglichkeit für die Besucher, sich durch die kreative, junge Weinszene zu probieren.