Stuttgarter Wissenschaftsfestival 2022

Wie kann Wissenschaft, Gesellschaft und Politik miteinander ins Gespräch finden? Welche Fakten helfen gegen Fake News und Verschwörungsmythen im Netz?

Wissenschaftskommunikation neu denken und Forschung unterhaltsam vermitteln, Unverständliches endlich verstehen und verblüffendes Neuwissen mit nach Hause nehmen – genau das erwartet das Publikum auf humorvolle Weise beim ersten Science Slam im Park der Villa Reitzenstein im Rahmen des Stuttgarter Wissenschaftsfestivals 2022.

Der Sitz der Landesregierung auf der Gänsheide ist nicht nur ein Ort, an dem Politik gemacht wird, sondern auch ein öffentlicher Raum, der sich für Kultur und Diskurs öffnet. Deshalb heißt es jetzt vor der schönen Kulisse im Rosengarten: Bühne frei! Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler überzeugen Sie im Rahmen des zweiten Wissenschaftsfestivals der Stadt Stuttgart davon, wie spannend Wissenschaft sein kann. In knackigen zehn Minuten präsentieren sie kreativ, anschaulich und unterhaltsam das Neueste aus ihrer Forschung. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den besten Vortrag geliefert hat.