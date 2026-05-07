Stuttgarter Wissenschaftsfestival 2026

Themenschwerpunkte sind „MINT inside“ und die „Medizin der Zukunft“.

Das Wissenschaftsfestival wird am 26. Juni 2026 um 18 Uhr im Stuttgarter Rathaus eröffnet. Durch den Abend führt der Journalist und Moderator Ingo Zamperoni. Nach seiner Keynote mit einem Blick auf die weltweiten Herausforderungen spricht er mit Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper, Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und Regionalpräsident Rainer Wieland über den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Stuttgart. Im Anschluss zeigen Stuttgarter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Einblicken in ihre Arbeit die Expertise, die es am Wissenschaftsstandort gibt.

Schon ab 16:30 Uhr können sich die Gäste an Stationen zukunftsfähige Forschungsthemen und Entwicklungen aus Stuttgart erklären lassen.