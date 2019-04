Stuttgarter Zeitung direkt –VHS Pressecafé

70 JAHRE GRUNDGESETZ. SIND DIE PRESSE- UND MEINUNGSVIELFALT IN DEUTSCHLAND UND EUROPA IN GEFAHR?

Am 8. Mai 1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat unter der Leitung von Konrad Adenauer das Grundgesetz, eine verfassungs- und staatsrechtliche Basis für die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. In Absatz 5 (1) steht: „Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ Gilt das auch noch in Zeiten von Fake News und (a)sozialen Medien? Hat die vierte Gewalt im Land noch Macht und Kraft? Zur Person: Das Kürzel „kä“ gibt es seit 1981. 1989 begann Armin Käfer bei der Stuttgarter Zeitung, zunächst in der Lokalredaktion. Er war Leitender Redakteur für Politische Nachrichten und 2005 bis März 2016 Leiter des Korrespondentenbüros in Berlin. Aktuell arbeitet Armin Käfer als Politischer Autor für die Stuttgarter Zeitung.

Eintritt frei