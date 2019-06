Stuttgarts größtes Playdate

× Erweitern Barrio Kinderapp

Am 29. Juni 2019 wird gespielt und getobt – im ganz großen Stil: Von 14.30 bis 18.00 Uhr findet im Otto-Riethmüller-Haus im Stuttgarter Norden der BARRIO Family Day statt. Die Familienveranstaltung bietet Spiel-Angebote für Kinder bis 6. Die Idee dahinter: Eltern untereinander vernetzen, neue Spiele-Verabredungen generieren. Organisiert wir das größte Playdate der Stadt von den Erfindern der Eltern-App BARRIO the parent’s hood.

Familienveranstaltung gibt es viele. Doch diese ist mehr als nur ein spaßiger Nachmittag für die Kinder: Der BARRIO Family Day ist ein Treffpunkt für Mütter und Väter, die ihr Eltern-Netzwerk erweitern wollen. Und somit Startschuss für zahlreiche weitere Spiele- Verabredungen. „Bei den meisten Veranstaltungen geht es nur um das Rahmenprogramm. Bei uns stehen die Besucher selbst im Mittelpunkt“, erklärt Melanie Epp, Gründerin von BARRIO und Erfinderin der gleichnamigen App, die Idee hinter ihrer deutschlandweiten Event-Reihe. „Zu uns kommen Eltern, die sich untereinander kennenlernen wollen. Sie tauschen Kontakte aus und verabreden sich zu Playdates mit Gleichgesinnten. Ich sehe unseren Family Day daher als Anstoß für zahlreiche kleine Spiele-Events im privaten Rahmen, die daraus zukünftig noch entstehen.“

Der BARRIO Family Day hebt die Idee hinter der BARRIO-App auf ein neues Level: Eltern zusammenbringen – nicht nur virtuell. BARRIO ist die erste App im deutschsprachigen Raum, mit der Mütter und Väter Spiele-Verabredungen für ihre Kinder ganz einfach planen können. Über 36.000 Mitglieder nutzen das Angebot bereits. Auf Stuttgarts größtem Playdate, dem BARRIO Family Day, können sich jetzt zahlreiche BARRIO-Nutzer und natürlich auch Nicht-Mitglieder auf einen Schlag kennenlernen – samt Nachwuchs, versteht sich.

Dafür, dass es nur eine „Nebenrolle“ spielt, kann sich das Rahmenprogramm im OTTO sehen lassen: Kinderschminken, Glitzertattoos und Luftballonmodellage, großes Gelände zum Toben und Herumtollen, Getränke, Kaffee, Kuchen, Snacks für die Kids, Goodie Bag und vieles mehr. Tickets zum BARRIO Family Day kosten 14,90 Euro für Familien (2 Erwachsene), der Nachwuchs hat freien Eintritt. Einzeltickets kosten 8,90 Euro. Erhältlich sind die Eintrittskarten hier über Eventbrite.

BARRIO Family Day in Stuttgart

29. Juni - 14:30 - 18:00 Otto-Riethmüller-Haus - Sigmund-Lindauer-Weg 37 - 70376 Stuttgart

Partner beim Family Day Stuttgart sind : Cybex, Yamo, Freche Freunde, Rebelicious, ****Leading Family Hotel & Resorts (Dachsteinkönig, Alpenrose, Kinderhotel Oberjoch)

× Erweitern Barrio Kneten

Der BARRIO Family Day hat 2018 bereits zahlreiche Familien in München, Frankfurt und Erfurt begeistert. Und auch Stuttgart wird nicht die letzte Station gewesen sein. Weitere Stationen des BARRIO Family Day sind in diesem Jahr Hamburg, München und erneut Frankfurt. Übrigens: Die Veranstaltungen in München und Frankfurt waren schnell ausverkauft. Wir empfehlen daher allen Interessierten, sich frühzeitig Tickets zu sichern. Über BARRIO BARRIO – the parents’ hood ist eine App, mit der sich gleichgesinnte Eltern kennenlernen und zu Playdates verabreden können. Zu BARRIO gehören ein App-eigenes Eltern-Magazin und das Bonus-Programm BARRIO Club. Die App ist kostenfrei für iOS und Android erhältlich unter:www.barrio-app.com. Sie wurde am 4. April 2018 gelauncht und hat aktuell über 36.000 Mitglieder (Stand: Juni 2019).