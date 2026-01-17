Stuzubi Studien- und Ausbildungsmesse Stuttgart

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Dein Abi oder deine mittlere Reife hast du bald geschafft, aber noch keinen Plan, was nach der Schule kommt? Welche aktuellen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten dir dein Schulabschluss bietet, erfährst du auf der Stuzubi Schülermesse. Zahlreiche Ausbildungsbetriebe, Institutionen, Universitäten, Hochschulen und Akademien helfen dir persönlich vor Ort bei der Berufsorientierung. Auch das Thema Ausland, Freiwilligendienst, Praktika und das Duale Studium sind auf der Stuzubi Thema. Der Eintritt ist frei!

