Der deutsche Songwriter/Produzent und DJ Steve Witzlsperger alias STVW ist einer der am schnellsten aufsteigenden Künstler der neuen Generation der Dance-Musik. Er ist bekannt für seinen energiegeladenen, aber dennoch melodischen und emotionalen Dance-Sound, der Elemente aus Pop-Punk, Emo und Rock kombiniert und als „Punk Rave” bezeichnet wird.

Seine einzigartigen Live-Auftritte mit E-Gitarre machen ihn zweifellos zum Rockstar der Elektronikszene. Außerdem hat er die spezielle Show „Punk Rave (Live)” mit einem zusätzlichen Schlagzeuger ins Leben gerufen, die das Gefühl eines Rockkonzerts mit elektronischen Klängen verbindet. Nach einer ausverkauften Show vergangenes Jahr im Uebel & Gefährlich in Hamburg, dürfen sich Fans in Deutschland auf sechs weitere Konzerte im Rahmen der „Punk Rave Europe Tour“ freuen.

Durch Veröffentlichungen auf den einflussreichsten Labels der Dance-Szene wie Spinnin Records, W&Ws Label Rave Culture, Hardwells Revealed Recordings, Warner Music oder VirginEMI und durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Top-Künstlern wie Timmy Trumpet, W&W, dem Pop-Trio Cheat Codes, Ben Nicky oder Tungevaag konnte er bis heute mehrere Millionen Streams auf allen Streaming-Plattformen sammeln.

STVW hat sich mit seinem „Punk Rave”-Sound auch in der Rockmusikszene einen Namen gemacht. Bands wie Simple Plan, blink-182, Good Charlotte oder Boys Like Girls haben nicht nur seine Vision unterstützt, sondern sogar ihre Zustimmung zu elektrisierenden „Punk Rave”-Versionen einiger ihrer legendären Hits gegeben.

Mit seinen „Punk Rave”-Live-Auftritten tourt er durch die größten Festivals und Top-Clubs rund um den Globus. In 2025 ging er dann auf seine erste „Punk Rave Tour“ deren Shows in Großbritannien, Kanada, Australien und Deutschland allesamt ausverkauften.

In diesem Jahr erweitert STVW seine Tour und wird unter anderem erneut in Deutschland zu sehen sein sowie nun auch in der Schweiz, Spanien, Frankreich und Österreich Halt machen. Weitere Headliner-Konzerte außerhalb Europas wird es in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Asien geben. Außerdem steht in diesem Jahr eine große Sommer-Festival-Tour auf dem Programm, darunter ein Auftritt beim Download Festival in Großbritannien.