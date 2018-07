Su Muth: Die Weite der Welt

Ich stehe am Ufer des Zugersees. Auf dem Weg zur Arbeit, in Gedanken versunken, fällt mir der Blick übers Wasser ins Auge.

Ein frischer, klarer Morgen mit weiter Sicht in die Innerschweizer Berge, Spuren von Schnee in den Nordhängen zeugen vom sich zurückziehenden Winter, am Ufer treiben die Platanen erste Knospen. Die grünliche Klarheit des Wassers beglückt die Sinne. Hinter mir versinken die Stadt, die Autos, die sich von Cham herkommend vor der nächsten Ampel stauen, der Verkehrslärm, die Menschen, die mit ernsten Gesichtern der Arbeit entgegeneilen und in mir wird es still. Es ist nur ein Augenblick. Ich habe die Weite der Welt gesehen. Alles ist gut.

Die Bilder von Su Muth sind vom 16. September bis Mitte November im Glasperlenspiel ausgestellt. Das Künstlergespräch führt Reinhard Rümmele.