Sagen wir es, wie es ist: Suabian Kick ist ein Kind der 80er. Gegründet 1988 von Alex Hess, Frank Höwner und Markus Vatter in der Kultkneipe "Kaierhalle", das erste Konzert 1989 im Hades in Reutlingen.

Damals schon standen für die Band Spielfreude und Natürlichkeit im Vordergrund. Eigene Songs, immer auf Deutsch und nie dem Zeitgeist angepasst, wurden zum Markenzeichen von Suabian Kick . Ebenso wie die energiegeladen Auftritte, die in den 90er Jahren für begeisterte Zuschauer. Egal ob mit den unvergesslichen „Good'n'Amnd“ oder vor so großen Namen wie BAP, ob auf Festivals oder in Clubs und Kneipen: Suabian Kick hatte sich als packender Live-Act bewährt und sich in die Herzen des Publikums gespielt.

Nach 26 Jahren Pause fanden die Freunde im Atlantis Tonstudio, in dem bereits Ihr Album "1625 Tage" eingespielt wurde, wieder zusammen um zu sehen ob Suabian Kick noch atmet. 12 Stunden später war klar, dass die Magie noch da war. Auch für das Publikum bei den darauffolgenden Konzerten bestand kein Zweifel: Suabian Kick haben weder an Spielfreude noch an Wucht verloren. Mit neuem Gitarristen schlagen die Musiker aus Reutlingen jetzt das nächste Kapitel auf und präsentieren ihr aktuelles Programm Dauerauftrag. Kein bisschen leiser und mitreißend bis zum letzten Song.