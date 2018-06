Sub Minded Drum and Bass Sessions

Das Warten hat ein Ende: JABBA, JULEZ und BNR kehren endlich zurück ins Mobilat! Die jahrelangen „Riders“-Residents sind nach knapp vier Monaten Durststrecke heißer denn je. Wenn die drei Heilbronner zudem Support von alten Bekannten bekommen ist eines garantiert: Kollektive Eskalation!

Line-Up: - SELECTED ID (Drauf&Dran Crew / Random Concept Germany, Würzburg) - NGL (Funktion Fiktion / Sub Minded Records, Schwäbisch Hall) -JABBA (Sub Minded Records, Heilbronn) -JULEZ (Sub Minded Records / DNBRadio, Heilbronn) Mobilat Klub + Konzert + Kultur Brähne Wieland Gbr | Salzstr. 27 | 74076 Heilbronn | http://mobilat.club | info@mobilat.club -BNR (Sub Minded Records, Heilbronn) -J.J. JULES (Random Concept Germany, Basel) -MASO (Me2You Crew, Heilbronn)