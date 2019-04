SUB ZERO pres. Torsten Kanzler & Niereich

Im Mai lässt es SUB ZERO nochmal richtig krachen! Warum ? Weil wir Bock drauf haben!

Abgeliefert wird in gewohnter SUB ZERO Manier und das diesmal nicht mit einem sondern mit zwei namhaften Headlinern. Jeder in dem ein technoliebendes Herz schlägt sollte bei einer Kombination aus TORSTEN KANZLER und NIEREICH in Ekstase verfallen. Der gebürtige Berliner TORSTEN KANZLER wird ebenso wie der Österreicher NIEREICH euch das Beste liefern was das Genre zu bieten hat. Dieses Date ist ein Muss für jeden, der Lust auf feinen basslastigen elektronischen abgehen will.

Wer SUB ZERO aber kennt der weiß auch, dass wir immer auch noch mehr Acts in der Hinterhand haben, die ihr Handwerk verstehen. Denn NICOLA SEPTEM ist auch wieder mit von der Partie. Er hat schon mit vielen Größen der Szene die verschiedensten Floors der Republik bespielt und trotzdem ist es für ihn immer wieder aufs Neue aufregend seine Homebase in Reutlingen zu bespielen.

Zu Guter Letzt werfen wir noch unser Resident-Duo FAIRYTALE in den DJ-Mix. Die Jungs sind jung, hungrig und ehrgeizig, was sie auch immer wieder perfekt durch jeden einzelnen Beat an ihr Publikum übermitteln.

Also sei dabei wenn wiedermal 100% Techno in deine Stadt kommt!

Wo? Sub Zero Reutlingen