Gretchenfrage: wie klingen Subbotnik denn nun? Zwingt man die Band zur Selbstauskunft, erzählt sie von rockigen Synthie-Beats und deutschem Hip Hop, der von einer Pop-Nanny aufgezogen wurde. Krassover also, weil man Crossover nicht sagt und, na klar, sehr krass ist. In man-kommt-von der Ostsee-Metaphorik: Neue Rotzige Welle, Neue Rostocker Welle, irgendeine Welle auf jeden Fall. Große Welle. Die Single „Rot“, geschustert in den Werkstätten Green Berlins von Marteria- und Marsimoto-Produzent Nobodys Face, zeigt genau diesen Wunsch. Es wäre schön, wenn es manchmal

so einfach wäre und man die Mauer in den Köpfen einreißen könnte.