Bei Subject: Soul ist der Name Programm!

Diese fünf Musiker haben Musik in und auf der Seele - und nur, wer auf den Ohren sitzt, bleibt still sitzen. Denn, wenn Subject: Soul spielt, geht das in die Beine, aber auch ans Herz und die Seele!

Nicht auf dem Foto: Stevie Wonder, Chaka Khan, Brand New heavies, Joss Stone, Kool and the Gang - Sie und noch viele mehr werden aber zu hören sein, versprochen.

Subject Soul & Ihre weiteren musikalischen Projekte:

Keys: Andreas Fischer - las Lanzas, Blueskraft

Bass: Andreas Jäckle: die Band, Odalys

Gitarre, Vocals: Frank Acker - The Futage

Vocalals: Odilia Damm - Dancing Queens, las Lanzas

Drums: Matthias Bergmann: Joe Vox’s Soulmates, Tommy Mammel, Jackpot.