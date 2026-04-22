Die Männer wollen eigentlich immer nur das Eine - und dabei sind sie auch auf diesem Gebiet wirklich keine Überflieger! Das findet zumindest die attraktive Mittdreißigerin Carmen. Sie hat genug von all den lendengesteuerten Versagern und gibt deshalb eine ganz besondere Annonce auf: "Suche impotenten Mann fürs Leben".

Sie hofft, dass ohne Sex eher die Konversation, Freizeitaktivitäten, Respekt und die kleinen Zärtlichkeiten im Vordergrund stehen. Die Anzeige entpuppt sich als Knüller! Zunächst erfüllt jedoch keiner der Bewerber ihre Erwartungen, bis Sie schließlich David trifft: er ist charmant, erfolgreich und witzig. Auf einmal wünscht sich Carmen, dass das mit der Impotenz doch wie bei einem Schnupfen sei, der von ganz alleine vergeht…

Suche impotenten Mann fürs Leben ist die bisher meistgespielte Komödie auf dem Theaterschiff Stuttgart. Nach einer Pause von sieben Jahren ist dies nun die 7. Wiederaufnahme!

Schauspiel: Christian Werner, Jens Woggon, Lydia Leist, Sara Rehm

Regie: Cordula Polster

Regieassistenz: Karin Urban