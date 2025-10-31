Endlich hat das Warten ein Ende. Suchtpotenzial spielen ihre größten Hits!

2 Frauen, 4 Programme und 12 Jahre Bandgeschichte an einem Abend.

Vom Frühwerk „Alkopop“ bis ins „Bällebad“, über virale Videos wie Mett-Tourette, Disney oder Klaus-Dieter, große Hymnen wie Ficken für den Frieden und Genauso Scheisse, vom Dosenbier bis zur Dumm-fickt-gut-Oper wird das Oeuvre zelebriert und vor allem neu kommentiert.

Mit den legendär albernen Dialogen von Julia und Ariane wird das ruhmreiche und grandiose Werk dramaturgisch neu eingeordnet ins Weltgeschehen.

Suchtpotenzial sind mal albern, mal aggro, aber immer ehrlich und laut.

Wer kritische Lieder singt, weiß oft nicht, ob es Morddrohungen oder Kabarettpreise hagelt.

Die Suchtis mussten auf die harte Tour lernen, dass sie sich auf einem schmalen Grat zwischen Hit- und Shitstorm bewegen. Hit me Suchti one more time!