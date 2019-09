Sudhaus - Saal + Peripherie + Sudhausgelände:

BreakingBattle&GraffitiEvent: SMOKE THE CYPHER

"Smoke the Cypher" ist ein jugendkulturelles HipHop-Event. Bespielt werden der große Saal, die peripherie-Werkstatt und das Sudhausgelände. Die Veranstaltung knüpft an das erfolgreiche "Southside Battle" an, das von 2009 bis 2016 in der Panzerhalle stattfand. Ziel ist es, der regionalen HipHop-Szene eine Möglichkeit zu bieten, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und ihr die Begegnung und den Austausch mit überregionalen Gruppen und internationalen Künstlern zu ermöglichen. So kann die Begeisterung für die HipHop-Kultur vielen Jugendlichen kreative Wege der Freizeitgestaltung aufzeigen.

Den Auftakt bilden bereits am Fr. 18.10. um 19h die Vernissage mit Werken von Streetart- und Graffitikünstlern und um 20h die Podiumsdiskussion „Kunst im öffentlichen Raum“. Am Podium teilnehmen werden Vertreter des Gemeinderates und des Jugendgemeinderates, Graffiti- und Streetartkünstler und die Tübinger Kulturamtsleiterin Dagmar Waizenegger.

Am Sa. 19.10. werden im Laufe des Tages im Außenbereich des Sudhauses weitere Werke entstehen. Ab 14h findet dann im Saal das Grosse Breakdance Battle mit Gästen aus Tübingens Partnerstädten und weiteren internationalen Tänzern statt.