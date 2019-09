Ausstellung: BJÖRN VOIGT

Seine erlebbaren zauberhaften Kreaturen sind Metamorphosen, sie regen an und erzählen spielerisch Geschichten über Physik , Mechanik und Geometrie. Sie werden komponiert aus abgelegten Küchengeräten, Puppenteilen und anderen Materialien, die Björn Voigt auf Dachböden, in Kellern oder an Straßenrändern aufstöbert. Neue alltagtaugliche Apparaturen der besonderen Art werden daraus. Beim Sinnieren in seiner Altteile-Sammlung oder in der Einsamkeit auf Reisen durch Südfrankreich und der Schweiz, wo es auch hin und wieder Austausch auf Festivals mit anderen Maschinenkünstlern gibt, entstehen seine Kreationen.