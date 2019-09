SchulTheater: THEATER-AG DES CARLO-SCHMID-GYMNASIUMS • „Romeo und Julia“

William Shakespeare: Romeo und JuliaDie berühmteste Liebes-Tragödie in einer sehr freien Bearbeitung und Übersetzung von MATTHIAS HAHN (gekürzt und bearbeitet von Katharina Weyland).Die jahrgangsübergreifende Theater-AG des Carlo-Schmid-Gymnasiums – bestehend aus SchülerInnen der Klassenstufen 5-9 – wagt sich an das berühmteste Stück aller Zeiten in einer frechen Kurzfassung von ca. einer Stunde. An den beiden Abenden wird in jeweils anderen Besetzungen gespielt. Die Spielleitung hat Katharina Weyland.