SitarSolokonzert: SUBHRANIL SARKAR

Subhranil Sarkar ist einer der vielversprechendsten Sitarspieler der jüngeren Generation. Seit seinem 6. Lebensjahr spielt er dieses indische Saiteninstrument und führt, angeleitet von Sri Bimal Chatterjee, die Tradition der renommierten Musikerfamilie, der Etawah Gharana, fort. ImJahr 2000 wurde Subhranil ein Schüler des großen Sitar-Meisters Padma-Shri Ustad Shahid Parvez Khan unddamit begann ein neues Kapitel in seinem musikalischen Leben. Innerhalb weniger Jahre wurde er der renomierteste Schüler von Ustadji und der prominenteste Interpret seines Stils, seines Gharana.Subhranil erwarb seinen Master in Musik als Jahrgangsbester der Rabindra BharatiUniversität in Kalkutta.Subhranil begleitete den großen Meister Ustad Shahid Parvez Khan auf der Sitar und konzertiert als Solist weltweit.An diesem Abend wird er von den Tabla-Spieler Arup Sen Gupta begleitet.Freut euch auf einen Abend mit traditionellen nordindischen Klängen!