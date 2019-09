JazzFromScandinavia: JAKOB BRO TRIO

Schon in jungen Jahren war Bro international unterwegs an der Seite von Jazzgrößen wie Paul Motion, Tomasz Stanko oder Bill Frisell: 2003 dann veröffentlichte der dänische Jazzgitarrist sein Debütalbum Daydreamer, bald gewann er allerlei Jazz-Preise.Bro bevorzugt die kleine Trio-Besetzung und das leise Spiel. Charakteristisch für den Jazzkomponisten Bro sind »minimalistische, dabei hochmelodiöse Kompositionen« (Standard, Wien). Klare, langgezogene Gitarrentöne ergeben einen schwebenden Sound. Seine Musik ist unaufgeregt, leise und langsam, im Fokus steht Melodie, Klang, Raum. Mit dem Bassisten Thomas Morgan hat er ein inniges musikalisches Verständnis entwickelt, so dass sie improvisatorische Ideen ad hoc entwickeln können. Joey Baron, der neue Schlagzeuger, gibt dem Trio viele weitere Impulse. Jakob Bro steht in einer langen Traditionslinie nordischer Jazzmusiker und hat dennoch eine sehr eigene Sprache gefunden.