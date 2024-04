Lesung mit Bärbel Oftring - Kinderuni: Insekten

Insekten sind in aller Munde, gerade weil so viele von ihnen verschwunden sind. Insekten sind wichtige Bestäuber und Nahrung für Vögel, Fledermäuse und andere Tiere. Neun von zehn Tieren auf der Erde sind Insekten. Und obwohl es so viele gibt, wissen wir erstaunlich wenig über Insekten. In dieser Lesung erfahren die Kinder viel über Insekten, wie sie sehen, wie sie hören, wie sie schmecken und vor allen Dingen wie sie leben. Dabei schauen wir uns auch ein paar Insekten genauer an. Mit Quizelementen. Bärbel Oftring ist studierte Biologin und hat über 140 Sachbücher für Kinder und Erwachsene geschrieben, die sich allesamt mit Flora und Fauna auseinandersetzen. Diese wurden teilweise in andere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Angebot für Schulklassen - Zielgruppe: Klassenstufe 4