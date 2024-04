Sicher durch den Sommer kommen: Schutz an heißen Tagen und in Tropennächten

Im Rahmen des 20jährigen Jubiläums der Stiftung für die Diakoniestation Bietigheim-Bissingen richtet die Stiftung die Aufmerksamkeit auf das Thema Gesundheit. In den Sommermonaten mit immer mehr heißen Tagen wird es entscheidend, sich vor den negativen Auswirkungen bei extremer Hitze zu schützen. Aus medizinischer Sicht gibt die Referentin Dr. Karlin Stark eine Übersicht über die mögliche Gesundheitsrisiken, die durch hohe Temperaturen bei Tag und in der Nacht sowie durch die intensivere Sonneneinstrahlung entstehen können. Dabei zeigt sie Schutzmaßnahmen auf und gibt Tipps, welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind und wie man sich vor schädlicher UV-Strahlung schützen kann. Besonders in den Blick nimmt die Referentin die Bedeutung von ausreichender Flüssigkeitszufuhr bei älteren Menschen. Denn mit den Jahren verändert sich das Durstempfinden und entsprechend ist auf das Trinkverhalten im Sommer zu achten. Dazu gibt es Informationen und praktische Tipps. Darüber hinaus erklärt Dr. Karlin Stark, wie man im Ernstfall bei einem Hitzschlag richtig handelt. Ines Wunsch und Iris Zeltwanger von der Diakoniestation informieren über Sicherheit und Unabhängigkeit durch den Hausnotruf. Sie zeigt auf, wie das System funktioniert, für wen der Hausnotruf geeignet ist, und informiert über die finanziellen Aspekte und mögliche Unterstützungsmöglichkeiten. Referentin: Dr. Karlin Stark, Ärztin und Leiterin des Gesundheitsamts im Landkreis Ludwigsburg

Wo: Enzpavillon, Am Bürgergarten 1

Veranstalter: Stiftung für die Diakoniestation in Kooperation mit der evangelischen, katholischen, evangelisch-methodistischen Kirche, dem Dachverband für Seniorenarbeit, der AOK, der Kreissparkasse Ludwigsburg sowie mit dem Familienbüro der Stadt Bietigheim-Bissingen durchgeführt.