Südliche Tage

Der Reiter und der Bodensee

Vom Ländle und von de Landsleut hend ses scho a Weile – wer die „einzigen und wahren Troll-Darsteller“ (Stuttgarter Zeitung) in ihrem Klassiker „Kenner trinken Württemberger“ gesehen hat, freut sich auf die Fortsetzung des schwäbischen Vergnügens. Was ist ein Schwabe? Was macht das Schwäbische aus? Wo kommt der Schwabe her? Und warum ist er dort nicht geblieben? Was, um Jesus Christus Wille isch der Schwäbische Buddhismus? Wieviel Süden verträgt der Schwabe? Ist der Süden möglich, wie ihn sich Friedrich Schiller gewünscht hat? Sehen Sie! Staunen Sie über „zwei wahre Meisterturner der Literatur.“ (Nürtinger Zeitung)

Es spielen: Bernhard Hurm und Uwe Zellmer

begleitet von Viktor Oswald am Akkordeon