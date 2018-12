× Erweitern Afrika

Seit 30 Jahren bereist der Fotograf und Kameramann Stefan Weindl die Welt. Es ist ihm ein Anliegen die Natur so grandios zu zeigen, wie sie vielleicht nie wieder zu sehen sein wird. Diesmal führt er den Besucher in das südliche Afrika – nach Südafrika, Namibia, Botswana und Zimbabwe.Mit acht Projektoren, zehn Meter Breitleinwand und 600 Panoramadias gelingt es ihm, diese an Naturwundern so reichen Länder darzustellen.

Multivisions-Show

Do. 3. Januar, 20 Uhr, Mosbach, Alte Mälzerei

www.mosbach.de