Südstadtkantine

Herzlich laden wir Sie und Euch zu unserem gemeinsamen Spaghetti-Essen ein! Dabei soll es einmal nicht um eine reine Besprechung der Spielzeit oder um die konkrete Bewertung eines bestimmten Stückes gehen, sondern vor allem um ein Zusammenkommen. Wir wollen wissen: Was bewegt uns alle? Was sind Ihre und Eure Themen? Wir wollen mit Ihnen und Euch ins Gespräch kommen und Anknüpfungspunkte zu unserer Theaterarbeit entdecken. Und was regt einen Dialog mehr an als ein gemeinsames Essen?