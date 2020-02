Zum Einkaufswochenende in der Tübinger Altstadt mit Antiquitätenmarkt in der Haaggasse findet am Holzmarkt und in der Neuen Straße in 2020 erstmalig ein „Süßer Ostermarkt“ statt. Liebhaber von Schokolade und süßen Naschereien sind eingeladen sich direkt etwas Leckeres zu gönnen oder für das Osterfest einzukaufen.