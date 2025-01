Sugar Blues

Gerhardt Mornhinweg und Jörn Baehr spielen Swingjazz. Die „Frontline“ bildet der Trompeter und Flügelhornist Gehard Mornhinweg. Seine „hot“-geblasene Trompete swingt bei Standards wie Duke Ellingtons „Don’t Get Around Much Anymore“, erzeugt einen rauhen Blueston beim „Saint Louis Blues“ und haucht Balladen wie „My Ideal“. Die „Rhythmsection“ wird auf sechs Saiten reduziert und gewährleistet Harmonie und „Groove“ gleichermaßen. Vorbilder wie Charlie Christian und George van Eps prägen die Spielweise des Gitarristen Jörn Baehr.

...“Some Like It Hot“... wer kennt ihn nicht? Den Billy Wilder-Film in dem Jack Lemmon und Tony Curtis als Musikerinnen verkleidet in der Damenband von „Sweet Sue“ vor der Mafia von Chicago nach Florida unter die „Sheltering Palms“ flüchten. Auch „Marilyn Monroe“, die als „Sugar“ die Ukulele spielt, will dort hin um sich einen Millionär zu angeln und singt in einem Wahnsinnskleid „I Wanna Be Loved By You“. Schließlich wird sie aber von Tony Curtis, dem Saxophonspieler geschickt verführt, während im Hintergrund die erotische Ballade „Stairway To The Stars“ erklingt und Jack Lemmon mit einem echten Millionär Tango tanzen muss.

Der Soundtrack dieses Kultfilms bildet den Rahmen des Programms dieses Jazzduos.

Besetzung: Gerhardt Mornhinweg-Trompete, Jörn Baehr-Gitarre.

Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Kunstverein Kreis Ludwigsburg e.V.