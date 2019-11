Der Name ist Programm: Sugar Candy Mountain – eine Formation aus dem sonnigen Oakland, die zuckersüßen Psychedelika fabriziert.

Vitamin D, aber als Musik.

Mit drei Alben in der Hinterhand begibt sich die vierköpfige Band um Ash Reiter und Will Halsey ab September auf große Welttournee und wird zum Ende des Jahres auch in unseren Gefilden einkehren.