Sugar Foot Stompers: „Classic Jazz“

Die Band THE SUGAR FOOT STOMPERS aus Lörrach besteht aus 8 Musikern, welche mittlerweile auf eine fast 40-jährige Geschichte zurückblickenkönnen. Anfang der 1980er Jahre hervorgegangen aus der Schülerband des Hebelgymnasiums Lörrach orientieren sich die Musiker stilistisch am traditionellen Jazz, der seine Wurzeln hauptsächlich im New Orleans und Chicago Stil hat. Sie spielen vor allem klassischen Jazz aus den 1920er Jahren, wie er von Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Joe King Oliver, Clarence Williams und einigen anderen Begründern des frühen Jazz gespielt wurde.