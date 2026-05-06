Sugar Mamas Revenge – „Poison Never Tasted That Sweet“

Zwei bekannte, stimmgewaltige Sängerinnen, jede Menge Rock’n’Roll und eine Brise Soul: Annie Leopardo (The Booze Bombs) aus Calw & Bica Stöcklein (The Railbones) aus Stuttgart sind die beiden Frontfrauen dieses neuen Quintetts. Und sie bringen seit 2022 den Rock’n’Roll auf die Bühne, dass sich stets die Balken biegen. Female Duets, instrumental unterstützt von Lucky Steve (Gitarre), Brandon Ashington (Kontrabass) und Rockin‘ Bende (Schlagzeug).

Im Herbst 2023 wird das langerwartete Debüt Album „Poison Never Tasted That Sweet“ auf Vinyl und als CD erscheinen.

Stay tuned!

Annie Leopardo - Vocals

Bica Stöcklein - Vocals

Lucky Steve - Gitarre

Brandon Ashington - Kontrabass

Rockin‘ Bende - Schlagzeug