Suizidassistenz und hospizliche Haltung

Seit 2020 haben wir in Deutschland die weltweit liberalste Regelung zur Suizidassistenz. Straffrei bleibt wer Menschen hilft, sich das Leben zu nehmen.

Seit drei Jahren haben ca. 1000 Menschen im Jahr mit Hilfe von Sterbevereinen davon Gebrauch gemacht.

Die Zahl der „Doppelsuizide“ nimmt zu. Auch kündigt sich ein neuer Typus von Suizid an, der „präemptive“, der einer Demenz oder einer anderen schweren Gebrechlichkeit zuvorkommen soll. Zuvorkommend – in der Fachsprache: "präemptiv" – kann ein solcher Schritt in zweierlei Hinsicht sein: zum einen bezogen auf absehbar zunehmende körperliche und geistige Funktionsverluste, die manche Betroffenen nicht mehr erleben möchten; zum anderen bezogen auf den Verlust der Urteilsfähigkeit, der einer freiverantwortliche Selbsttötung und damit auch deren rechtlich zulässige Unterstützung ausschließen würde. Viele Menschen beschäftigen diese Fragen des Lebensendes. In vielen Einrichtungen wird um eine Haltung zur Suizidassistenz gerungen.

Die Meinungen gehen auch im Feld der hospizlichen und palliativen Sorge auseinander. Was bedeutet die Möglichkeit der Suizidassistenz für ambulante und stationäre Hospize? Wie kommen wir persönlich und in unseren Einrichtungen zu einer hospizlichen Haltung? Was heißt jetzt, „Begleitung bis zuletzt“? Wie kommen wir mit den Menschen in Kontakt, um Sterbewünsche und Todeswünsche besprechbar zu machen? Und wie können wir diese Entwicklung auf dem Hintergrund von Pflegemangel und der gesamtgesellschaftlichen Situation geschichtlich und auf Zukunft hin verstehen?